Средняя пенсия работающих россиян возросла на 2,5 тыс. рублей

Средний размер пенсии у работающих российских граждан в марте превысил 23,4 тыс. рублей, увеличившись за год примерно на 2,5 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на данные Фонда пенсионного и социального страхования России, сообщает РИА Новости.

На 1 марта 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 461 рубль. Год назад размер пенсии был около 20 972 рублей.

Меньше всего получают работающие пенсионеры в Дагестане — 16 870 рублей, самая большая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке — 38 581 рубль.

30 апреля сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в размере 42 тыс. рублей зафиксирован только в Чукотском автономном округе. В других российских регионах средний размер пенсии не превышает 40 тыс. рублей.

Ранее россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции в 2027 и 2028 годах.