Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Средняя пенсия работающих россиян возросла на 2,5 тыс. рублей

Соцфонд: средняя пенсия работающих россиян составила более 23,4 тысячи рублей
Павел Лисицын/РИА Новости

Средний размер пенсии у работающих российских граждан в марте превысил 23,4 тыс. рублей, увеличившись за год примерно на 2,5 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на данные Фонда пенсионного и социального страхования России, сообщает РИА Новости.

На 1 марта 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 461 рубль. Год назад размер пенсии был около 20 972 рублей.

Меньше всего получают работающие пенсионеры в Дагестане — 16 870 рублей, самая большая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке — 38 581 рубль.

30 апреля сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения в размере 42 тыс. рублей зафиксирован только в Чукотском автономном округе. В других российских регионах средний размер пенсии не превышает 40 тыс. рублей.

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавки работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам пообещали рост пенсий выше инфляции в 2027 и 2028 годах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!