Появились подробности о найденной в Москве боевой гранате

На северо-востоке Москвы нашли предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные столичного управления МВД.

В ведомстве отметили, что на предмете есть следы коррозии. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что у мусорки на северо-востоке Москвы нашли боевую гранату. Ее обнаружили около 19:00 жители дома на Ясном проезде в Южном Медведково. На место прибыли полиция, кинологи и саперы. Близлежащая территория была оцеплена. Саперы осмотрели боеприпас и подтвердили, что граната боевая. После этого специалисты экстренных служб начали подготовку к обезвреживанию снаряда.

А в марте в одном из домов в поселке Ленобласти нашли гранату, которую не могли обезвредить несколько недель. Наследница жилья пустила в заброшенное строение помощников, чтобы осмотреть его и завезти вещи. В дом не заходили около восьми лет. Один из волонтеров забрался на шкаф и наткнулся на боеприпас. На место тут же вызвали экстренные службы. Полицейские осмотрели находку и сказали, что просто так утилизировать ее нельзя — заявку перенаправили в военный округ. С тех пор никто из специалистов так и не появился.

Ранее ростовчанин попытался продать гранату из выгребной ямы.