Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Ленобласти нашли гранату и не могут обезвредить ее уже больше месяца

«Группа Помощи Горячее Сердце»/VK

В Ленинградской области в одном из домов обнаружили гранату и не могут обезвредить ее уже больше месяца. Об этом сообщает 47news.ru.

Опасная находка обнаружилась 19 марта в поселке Рябово. Наследница жилья пустила в заброшенное строение помощников, чтобы осмотреть помещения и завезти вещи. В пустующую постройку не заходили около восьми лет. Один из волонтеров забрался на шкаф и наткнулся на боеприпас, рядом также лежали патроны и советское наставление по стрелковому делу со схемами.

На место тут же вызвали экстренные службы. Полицейские осмотрели находку и сообщили, что просто так утилизировать ее нельзя — заявку перенаправили в военный округ. Однако с тех пор никто из специалистов так и не появился. Отчаявшись, попечительница девочки написала обращение на имя президента России Владимира Путина. Ответ из администрации пришел быстро, но на ситуацию это не повлияло.

Сейчас люди боятся присутствовать в доме. Известно, что предки подростка были военными, а прадед прошел всю Великую Отечественную войну.

Ранее россиянин попытался поднять взрывное устройство, и оно сдетонировало.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!