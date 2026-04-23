В Ленобласти нашли гранату и не могут обезвредить ее уже больше месяца

В Ленинградской области в одном из домов обнаружили гранату и не могут обезвредить ее уже больше месяца. Об этом сообщает 47news.ru.

Опасная находка обнаружилась 19 марта в поселке Рябово. Наследница жилья пустила в заброшенное строение помощников, чтобы осмотреть помещения и завезти вещи. В пустующую постройку не заходили около восьми лет. Один из волонтеров забрался на шкаф и наткнулся на боеприпас, рядом также лежали патроны и советское наставление по стрелковому делу со схемами.

На место тут же вызвали экстренные службы. Полицейские осмотрели находку и сообщили, что просто так утилизировать ее нельзя — заявку перенаправили в военный округ. Однако с тех пор никто из специалистов так и не появился. Отчаявшись, попечительница девочки написала обращение на имя президента России Владимира Путина. Ответ из администрации пришел быстро, но на ситуацию это не повлияло.

Сейчас люди боятся присутствовать в доме. Известно, что предки подростка были военными, а прадед прошел всю Великую Отечественную войну.

Ранее россиянин попытался поднять взрывное устройство, и оно сдетонировало.