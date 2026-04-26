Ростовчанин нашел в выгребной яме гранату и пытался ее продать

Житель Ростовской области попал под суд после попытки продать противопехотную гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, которые находятся в распоряжении редакции.

По данным агентства, мужчина нашел у себя в выгребной яме в городе Белая Калитва гранату «Ф-1» и решил ее продать. В интернете он нашел покупателя, для совершения сделки он приехал в подмосковные Мытищи на своей машине.

Помимо этого выяснилось, что мужчина уже несколько раз пытался сбыть оружие, среди эпизодов – попытка продать автомат Калашникова, который ему оставили на хранение люди, с которыми он почти не был знаком. Во всех случаях он искал желающих приобрести товар в интернете.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нелегальном хранении и сбыте оружия и взрывчатых веществ. Сотрудники правоохранительных органов также задержали предполагаемого сообщника, который помогал с передачей денег. Свою вину он не признает.

