В Москве на автовокзале обнаружили гранату у пассажира

112: в Москве на автовокзале у пассажира обнаружили гранату

В Москве на Центральном автовокзале у пассажира обнаружили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Боеприпас нашли при досмотре. Сейчас мужчина задержан. Выясняется – представляет ли предмет опасность», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и полиции устроили проверку подозрительного автомобиля.

«ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована», — передавал Telegram-канал Baza.

Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом. В итоге взрывотехники обезвредили подозрительный предмет, обнаруженный под днищем Kia Optima.

Впоследствии крымский депутат грубо опроверг информацию, что Kia с СВУ на днище принадлежит ему.

Ранее украинского прокурора подорвали в автомобиле в Днепре.