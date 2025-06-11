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В Москве на автовокзале обнаружили гранату у пассажира

112: в Москве на автовокзале у пассажира обнаружили гранату
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Shutterstock

В Москве на Центральном автовокзале у пассажира обнаружили гранату. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Боеприпас нашли при досмотре. Сейчас мужчина задержан. Выясняется – представляет ли предмет опасность», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и полиции устроили проверку подозрительного автомобиля.

«ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована», — передавал Telegram-канал Baza.

Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом. В итоге взрывотехники обезвредили подозрительный предмет, обнаруженный под днищем Kia Optima.

Впоследствии крымский депутат грубо опроверг информацию, что Kia с СВУ на днище принадлежит ему.

Ранее украинского прокурора подорвали в автомобиле в Днепре.

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