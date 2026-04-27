В Японии произошло землетрясение магнитудой 6

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В японской префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6
Uwe Anspach/Global Look Press

На севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 30 км к юго-западу от города Обихиро, население которого составляет порядка 173 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 79 км.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

20 апреля землетрясение магнитудой 7,5 произошло в японской префектуре Аомори. Жителей восточного побережья севера Японии предупредили о возможном цунами.

18 апреля землетрясение магнитудой 5 произошло в японской префектуре Нагано. Максимальная сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, которая принята в Японии. По словам сейсмологов, сильные толчки также следует ожидать в течение недели после основного землетрясения.

Ранее землетрясение на Кипре повредило древний монастырь.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!