В Японии произошло землетрясение, толчки дошли до Осаки

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вечером в субботу в префектуре Нара, его ощутили в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты Главного метеорологического агентства Японии (JМА).

Подземные толчки зафиксировали в 18:28 по местному времени (12:28 мск). Очаг находился на глубине 70 км.

В Осаке сначала ощущалась слабая качка, после чего последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась.

В последний раз подземные толчки в Японии фиксировали на севере страны в префектуре Хоккайдо в конце апреля. Тогда произошло землетрясение магнитудой 6. По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 30 км к юго-западу от города Обихиро, население которого составляет порядка 173 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 79 км.

20 апреля землетрясение магнитудой 7,5 произошло в японской префектуре Аомори. Жителей восточного побережья севера Японии предупредили о возможном цунами.

Ранее землетрясение на Кипре повредило древний монастырь.