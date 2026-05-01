Россиян предупредили об уголовной ответственности за костер в лесу

Адвокат Шалуба: за костер в лесу — штраф до 30 тысяч, в лесопарке — до 50

Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии «Газете.Ru» Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и вопросам недвижимости напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории.

В данном случае применяется статья 8.32 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

«Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 000 до 30 000 рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 000 до 50 000 рублей», — рассказывает адвокат. Такой же размер штрафа установлен для случаев нарушения в условиях особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации в лесах.

Эксперт отмечает, что для привлечения к административной ответственности достаточно самого факта разведения костра с нарушением установленных правил. Наступление пожара или иных последствий для этого не требуется.

Адвокат Шалуба продолжает: «Если же нарушение повлекло возникновение лесного пожара, уничтожение или повреждение лесных насаждений, вопрос может ставиться уже не только об административной, но и об уголовной ответственности по статье 261 УК РФ».

Поэтому адвокат советует рассматривать костер в лесу как источник повышенной пожарной опасности, в отношении которого действуют специальные ограничения. В пожароопасный сезон контроль за такими нарушениями, как правило, усиливается, поскольку даже один источник открытого огня может привести к серьезному ущербу.

