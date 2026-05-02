В Приморье уточнили информацию о лесном пожаре

Распространяемая в сети информация о лесном пожаре на юге Приморья, якобы подошедшем к федеральной трассе, не соответствует действительности. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства Приморского края.
«В Хасанском районе действует ландшафтный (природный) пожар, а не лесной», — сообщили в ведомстве.
По данным Минлесхоза, очаг находится в 4 км от села Рязановка, огонь охватил территорию площадью 2 га. Возгорание происходит в стороне от федеральной трассы — речь о региональной дороге. Жилые дома и лесные массивы под угрозой не находятся, отметили в ведомстве. На месте работают 27 специалистов и 6 единиц спецтехники.
Ряд СМИ сообщал о пожарах на юге Приморья. Отмечалось, что пламя подошло к федеральной трассе и железнодорожным путям. Очевидцы публиковали кадры задымления и жаловались на едкий дым.
До этого на территории Еврейской автономной области полыхал самый крупный лесной пожар в России. Огонь охватил 51,6 тыс. га тайги.
Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за костер в лесу.