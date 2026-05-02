Названа дата первой весенней грозы в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр: первая весенняя гроза в столичном регионе произойдет 5 мая
Первая весенняя гроза ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 5 мая, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ со ссылкой на последние прогностические данные.

По словам собеседника агентства, грозовой фронт накроет некоторые районы столичного региона, его появление будет сопровождаться порывистым юго-западным ветром со скоростью до 15 м/с.

Днем во вторник воздух в столице прогреется до +23-25ºС, а по области температура составит от +20ºС до +25ºС. Ночь перед грозой тоже ожидается аномально теплой: в Москве столбики термометров поднимутся до +11-13ºС, в Подмосковье — до +8-13ºС. Осадков в ночное время не прогнозируется.

Предстоящая гроза станет первой в столичном регионе с начала текущего года. Для сравнения: в 2025 году первая сильная гроза прошла в Москве и отдельных районах области значительно раньше — вечером 23 апреля.

В целом первая рабочая неделя мая, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается очень теплой. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 4 мая в Москву придет метеорологическое лето: по его словам, в столичном регионе установится субтропическое тепло.

Ранее стало известно, когда наступит метеорологическое лето в Москве.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

