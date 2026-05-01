В Москве ожидается теплая погода выше нормы на следующей неделе

Синоптик Макарова: в Москве на следующей неделе потеплеет до +22°C

На следующей неделе в московский регион придет теплая погода с температурой на несколько градусов выше нормы, местами воздух прогреется до 22°C. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, неделя начнется с теплой погоды. В понедельник, 4 мая, ночью ожидается +5–10 °C, днем — +17–22 °C, при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. 5 мая ночью станет теплее — +7–12 °C, днем температура сохранится на уровне +17–22 °C, также возможны кратковременные осадки.

Макарова уточнила, что такая же теплая погода сохранится и в последующие дни. В среду, 6 мая, прогнозируется переменная облачность с небольшим кратковременным дождем, ночью +7–12 °C, днем +15–20 °C.

Во второй половине недели ожидается небольшое понижение температуры, однако она все равно будет примерно на 3–4 °C выше нормы.

Синоптик добавила, что погода останется по-майски теплой, ее характер существенно не изменится: сохранится переменная облачность и кратковременные дожди. Это связано с тем, что атмосферные процессы становятся более летними и неустойчивыми, из-за чего формируются кучево-дождевые облака, приносящие кратковременные осадки.

Ранее россиянам объяснили, как избавиться от сонливости в плохую погоду.