Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическое лето

Метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая, температура поднимется до +23°C, что соответствует норме июня. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Третьего мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6°C...+9°C, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18°C...+ 21°C — будет побит рекорд дня: +18,4°C — 2024 года. Четвертого мая под утро — не ниже +8°C...+11°C», — сказал он.

Так, 4 мая воздух в Москве прогреется до +23°C, отметил Тишковец.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на следующей неделе в московский регион придет теплая погода с температурой на несколько градусов выше нормы, местами воздух прогреется до 22°C.

По ее словам, неделя начнется с теплой погоды. В понедельник, 4 мая, ночью ожидается +5–10 °C, днем — +17–22 °C, при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. 5 мая ночью станет теплее — +7–12 °C, днем температура сохранится на уровне +17–22 °C, также возможны кратковременные осадки.

