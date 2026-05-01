В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в первую рабочую неделю мая

В Москве и Подмосковье первая рабочая неделя мая начнется очень теплой погодой. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Ожидается, что в понедельник, 4 мая, воздух в столичном регионе в течение дня прогреется до +22–24 °C, при этом на фоне переменной облачности будет преимущественно без осадков», — уточнил источник.

При этом в ночь на понедельник синоптики прогнозируют в Москве до 8–10 °C выше нуля, по области от +5 до +10 °C.

Кроме того, по-настоящему весенней будет и ночь на вторник: в регионе ожидается от +8 до +13 °C.

По данным специалистов 5 мая осадков также не будет. В дневные часы воздух может прогреться в столице и Подмосковье до +20–25 °C.

30 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после 1 мая в Москве начнет теплеть. Ожидается, что уже к 3 мая воздух в городе прогреется до +16–18°C, при этом осадков не будет.

Как сказал специалист, в первый день месяца столбики термометров будут показывать от +8°C до +10°C. Затем температура воздуха вырастет до +13°C, спустя некоторое время — до +20–23°C. Снега и дождей в период с 1 по 7 мая не ожидается, подчеркнул синоптик.

