Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в первую рабочую неделю мая

Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве и Подмосковье первая рабочая неделя мая начнется очень теплой погодой. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Ожидается, что в понедельник, 4 мая, воздух в столичном регионе в течение дня прогреется до +22–24 °C, при этом на фоне переменной облачности будет преимущественно без осадков», — уточнил источник.

При этом в ночь на понедельник синоптики прогнозируют в Москве до 8–10 °C выше нуля, по области от +5 до +10 °C.

Кроме того, по-настоящему весенней будет и ночь на вторник: в регионе ожидается от +8 до +13 °C.

По данным специалистов 5 мая осадков также не будет. В дневные часы воздух может прогреться в столице и Подмосковье до +20–25 °C.

30 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после 1 мая в Москве начнет теплеть. Ожидается, что уже к 3 мая воздух в городе прогреется до +16–18°C, при этом осадков не будет.

Как сказал специалист, в первый день месяца столбики термометров будут показывать от +8°C до +10°C. Затем температура воздуха вырастет до +13°C, спустя некоторое время — до +20–23°C. Снега и дождей в период с 1 по 7 мая не ожидается, подчеркнул синоптик.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!