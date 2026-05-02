Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Над российскими регионами за несколько часов сбили более 120 беспилотников

Shutterstock

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за шесть часов было перехвачено и уничтожено 123 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за период 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО противовоздушной обороны сбили 123 дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. Кроме того, удалось нейтрализовать беспилотники противника над Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.

В московском регионе на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Число сбитых БПЛА достигло девяти.

По данным Минобороны РФ, всего за сутки уничтожили 505 беспилотников самолетного типа, пять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS.

В ночь на 2 мая средства ПВО РФ сбили 215 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 15 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве уничтожили восьмой беспилотник.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
