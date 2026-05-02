Над российскими регионами за несколько часов сбили более 120 беспилотников

МО РФ: над 11 регионами России за шесть часов сбили 123 украинских беспилотника

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за шесть часов было перехвачено и уничтожено 123 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за период 8:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО противовоздушной обороны сбили 123 дрона самолетного типа над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. Кроме того, удалось нейтрализовать беспилотники противника над Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.

В московском регионе на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Число сбитых БПЛА достигло девяти.

По данным Минобороны РФ, всего за сутки уничтожили 505 беспилотников самолетного типа, пять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS.

В ночь на 2 мая средства ПВО РФ сбили 215 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 15 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве уничтожили восьмой беспилотник.