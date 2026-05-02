На подлете к Москве сбили девятый беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, число дронов, которые 2 мая были ликвидированы на подлете к городу, выросло до девяти.

В ночь на 2 мая Собянин сообщал об атаке БПЛА на Москву. Он отмечал, что все беспилотники были сбиты.

По данным министерства обороны России, в период с 20:00 (по московскому времени) 1 мая до 8:00 2 мая системы ПВО ликвидировали 215 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.