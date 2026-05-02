Отбывающий пожизненный срок генерал Младич перенес второй инсульт за полмесяца

Peter Dejong/AP

Отбывающий пожизненный срок в Нидерландах экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич перенес инсульт и был госпитализирован в горбольницу Гааги. Об этом РИА Новости сообщил его сын Дарко Младич.

По его словам, еще сегодня утром они созванивались с отцом, а после полудня тюремная администрация сообщила ему о приступе, который случился у 84-летнего заключенного. Сейчас Младич-старший в тяжелом состоянии, прогнозов нет.

В последнее время состояние здоровья бывшего генерала серьезно ухудшилось: 10 апреля он перенес менее тяжелый инсульт и лежал в тюремной больнице. Дарко Младич требовал отпустить отца на лечение в Сербию, но Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), курирующий заключение, так и не ответил.

На днях к Ратко Младичу приезжала его супруга, с которой они 24 апреля отмечали 60-летие своего брака. По ее словам, в тот же период православный священник приходил к нему для исповеди и причастия.

Содержание Младича в тюремной больнице резко раскритиковал российский МИД: замглавы ведомства Александр Грушко назвал подход к заключенному бесчеловечным и пообещал, что Россия предпримет все усилия для облегчения судьбы экс-генерала.

Младич командовал армией Республики Сербской в период боснийского конфликта 1992-1995 годов. Потом он 16 лет скрывался и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по десяти пунктам, включая геноцид в Сребренице, и приговорил к пожизненному сроку.

Адвокаты и родственники Младича не раз заявляли, что не могут получить достоверную информацию о состоянии его здоровья и не уверены в предоставлении ему необходимого лечения. В период пандемии коронавируса экс-генерал переболел пневмонией в тяжелой форме и страдал от шумов в сердце.

Ранее власти Сербии потребовали, чтобы Младичу провели медосмотр.

 
