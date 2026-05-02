Раскрыта стоимость салюта в честь Дня Победы в Красноярском крае

Mash: на салют в честь Дня Победы в Красноярском крае потратят рекордные 10 млн
Власти Красноярского края потратят рекордные 10 млн рублей на 10-минутное пиротехническое шоу в честь Дня Победы. Об этом сообщает Mash.

«Это на 1,5 млн больше, чем в прошлом году», — пишет Telegram-канал.

Сообщается, что салюты запустят одновременно с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея» и у торгового центра «Красноярье». В небо поднимут почти 2,5 тыс. пиротехнических снарядов. Общая стоимость праздника составит 43 млн рублей.

Больше на празднование Дня Победы потратят только в Казани. Власти выделили на это 64,8 млн рублей, утверждает Mash.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве 9 мая пройдет торжественный парад Победы по случаю 81-й годовщины. Мероприятие начнется в 10 утра. Военной техники на этот раз не будет. Песков объяснил это мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы со стороны Украины.

Среди гостей ожидаются лидеры дружественных стран. Свое участие уже подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Республики Сербской Милорад Додик. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн сообщал, что в Курске не будут проводить парад в День Победы.

 
