На подлете к Москве уничтожили восьмой беспилотник

Восьмой украинский беспилотник уничтожен в небе на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он.

Также градоначальник отмечал, что в ночь на 2 мая системы противовоздушной обороны сбили не менее пяти беспилотников на подлете к городу.

Утром силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Ленинградской области. В МЧС сообщили, что с 06:00 в воздушном пространстве региона объявили режим «Беспилотная опасность». Жителей также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. До этого в Тульской области сбили семь украинских дронов, а также сообщалось об атаках беспилотников на два района Ростовской области.

Ранее сообщалось, что ограничения в небе Ленобласти из-за атак украинских беспилотников сказались на полетах в Калининград.