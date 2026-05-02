Ограничения в небе Ленобласти сказались на полетах в Калининград

В Росавиации предупредили о возможных корректировках расписания в Храброво
Временные ограничения, введенные на использование воздушного пространства в Ленинградской области, отразились на маршрутах в аэропорт «Храброво» в Калининграде. В связи с этим возможны корректировки расписания, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда», — говорится в сообщении.

В публикации Кореняко обратил внимание, что проверить актуальность информации о рейсе можно с помощью онлайн-табло аэропорта «Храброво». Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

По данным МЧС, в 06:00 в воздушном пространстве Ленинградской области объявили режим «Беспилотная опасность». Жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем канале в «Максе», что утром 2 мая над территорией области силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Глава области отметил, что боевая работа в регионе продолжается.

Ранее в Псковской области ввели ограничения связи из-за угрозы БПЛА.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!