Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей

Роспотребнадзор: лучший способ защиты от клещевого энцефалита — вакцинация
Shutterstock/FOTODOM

Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«При этом важно не забывать об индивидуальной защите от клещей, которая включает, в частности, применение химических средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей.

После обработки поверхности насекомые уже через пять минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до трех лет. В сообщении отмечается, что в случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию.

Накануне стало известно, что в Татарстане 61-летний мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки и клеща во время сбора крапивы.

Ранее россиянка подхватила в Азии опасного паразита.

 
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
