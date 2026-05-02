Роспотребнадзор назвал лучшие способы защиты от клещей

Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«При этом важно не забывать об индивидуальной защите от клещей, которая включает, в частности, применение химических средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что средства защиты от этих насекомых, выпускающиеся в виде аэрозолей или мелков, также обеспечивают полную защиту от таежных и лесных клещей.

После обработки поверхности насекомые уже через пять минут теряют способность присасываться, а защита сохраняется до 15 суток.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что такие средства нельзя использовать для защиты детей в возрасте до трех лет. В сообщении отмечается, что в случае, если клещ все же присосался, необходимо обратиться за медицинской помощью и сдать насекомое в лабораторию.

