Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Перебои в работе аэропорта Сочи привели к задержке более полусотни рейсов

Telegram-канал «Аэропорт Сочи»

Из-за перебоев в работе аэропорта Сочи задерживаются 56 рейсов, а один рейс в Москву отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задержано 27 рейсов, восемь из которых должны были отправиться в Москву. По два рейса не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Стамбул и Ташкент, по одному — в Пермь, Ереван, Наманган, Уфу, Сыктывкар, Самару, Тюмень, Иваново, Новосибирск, Казань и Красноярск.

Прилет тоже идет со сбоями: опаздывают 29 бортов. Четыре из них следуют из столицы, три — из Екатеринбурга, по два — из Махачкалы, Перми, Минеральных Вод и Антальи. По одному борту задерживается из Новосибирска, Грозного, Тбилиси, Нальчика, Новокузнецка, Томска, Еревана, Оренбурга, Казани, Уфы, Стамбула, Самары, Красноярска и Сыктывкара.

На запасные аэродромы были отправлены 14 самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы сочинской авиагавани. Ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи взяла под контроль Южная транспортная прокуратура, сообщается в канале ведомства в МАХ.

Ограничения «для обеспечения безопасности полетов» в сочинском аэропорту действовали со вчерашнего вечера. В утренней сводке Минобороны РФ Краснодарский край назван одним из тех российских регионов, над которыми минувшей ночью были сбиты беспилотники. В самом Сочи вводился режим воздушной угрозы из-за атаки БПЛА.

Ранее пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
