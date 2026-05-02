Перебои в работе аэропорта Сочи привели к задержке более полусотни рейсов

Из-за перебоев в работе аэропорта Сочи задерживаются 56 рейсов, а один рейс в Москву отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задержано 27 рейсов, восемь из которых должны были отправиться в Москву. По два рейса не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Стамбул и Ташкент, по одному — в Пермь, Ереван, Наманган, Уфу, Сыктывкар, Самару, Тюмень, Иваново, Новосибирск, Казань и Красноярск.

Прилет тоже идет со сбоями: опаздывают 29 бортов. Четыре из них следуют из столицы, три — из Екатеринбурга, по два — из Махачкалы, Перми, Минеральных Вод и Антальи. По одному борту задерживается из Новосибирска, Грозного, Тбилиси, Нальчика, Новокузнецка, Томска, Еревана, Оренбурга, Казани, Уфы, Стамбула, Самары, Красноярска и Сыктывкара.

На запасные аэродромы были отправлены 14 самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы сочинской авиагавани. Ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи взяла под контроль Южная транспортная прокуратура, сообщается в канале ведомства в МАХ.

Ограничения «для обеспечения безопасности полетов» в сочинском аэропорту действовали со вчерашнего вечера. В утренней сводке Минобороны РФ Краснодарский край назван одним из тех российских регионов, над которыми минувшей ночью были сбиты беспилотники. В самом Сочи вводился режим воздушной угрозы из-за атаки БПЛА.

Ранее пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки беспилотников.