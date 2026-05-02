Оренбуржца арестовали за попытку прорваться к главе Свердловской области

В Екатеринбурге арестовали мужчину, который пытался прорваться к губернатору
В Екатеринбурге суд арестовал мужчину, который во время первомайского митинга попытался пробиться к свердловскому губернатору Денису Паслеру. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову назначили 14 суток административного ареста по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». На праздничном мероприятии на улице Репина мужчина резко направился к главе региона, но его остановили сотрудники службы безопасности. В ответ оренбуржец начал нецензурно выражаться, что и стало поводом для составления протокола. На суде он полностью признал свою вину.

Видео с моментом задержания появилось 1 мая. Очевидцы сообщили, что нарушитель вел себя агрессивно и оказывал сопротивление. Сам Паслер после произошедшего спокойно продолжил фотографироваться, а позже последовал на митинг. Пострадавших нет.

До этого в Туапсе пьяный мужчина напал на волонтеров, которые занимались спасением испачканных нефтепродуктами животных с местного пляжа, приняв их за шпионов. Незнакомец набросился на одну из девушек. В результате нападения пострадавшая получила незначительные травмы в виде ссадин.

Ранее мужчина попал под суд за то, что напал на полицейского и оскорбил его в аэропорту.

 
