В Туапсе пьяный мужчина напал на волонтеров, приняв их за шпионов

В Туапсе неизвестный мужчина напал на волонтеров, которые занимались спасением испачканных нефтепродуктами животных с местного пляжа. О происшествии активисты «Осторожно, новости» Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По их словам, инцидент произошел утром на Приморском пляже, куда добровольцы прибыли, чтобы забрать пострадавших от мазута животных. Спустя некоторое время к ним подошел мужчина с признаками алкогольного опьянения, который по непонятной причине принял волонтеров за «шпионов».

В ходе конфликта незнакомец набросился на одну из девушек. В результате нападения пострадавшая получила незначительные травмы в виде ссадин. Активисты не стали дожидаться приезда полиции, поскольку их автомобиль был заполнен гуманитарным грузом, который требовалось срочно доставить в пункт очистки собак от нефти и мазута.

Разливы нефтепродуктов в последнее время происходят в Туапсе из-за повреждения судов при атаках БПЛА. Один из таких налетов недавно привел к возгоранию на морском терминале в порту и вызвал опасное для людей загрязнение воздуха.

Ранее жителям Туапсе рассказали, как очистить шерсть питомцев из-за оседания мазута.

 
