В Израиле прохожий избил монахиню и попал на видео

Israel.fm: на видео попало нападение прохожего на монахиню в Иерусалиме

В Иерусалиме задержан 36-летний мужчина, который напал на монахиню в районе гробницы царя Давида. Об этом сообщает Israel.fm со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, злоумышленник набросился на женщину, повалил ее на землю и нанес несколько ударов ногами. В ситуацию вмешались прохожие — они оттащили нападавшего и помогли пострадавшей.

Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции. Рассматривается версия о возможном расовом или религиозном мотиве нападения.

В прошлом году мужчина напал на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске и избил их палкой, после чего украл около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями. Агрессор также угрожал женщинам и дебоширил у двери храма. Суд решил отправить 35-летнего злоумышленника на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина избил священника палкой.