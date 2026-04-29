Россиянам рассказали, как избавиться от сонливости в плохую погоду

Психолог Ступак: избавиться от чувства сонливости поможет прогулка с утра
Избавиться от чувства сонливости, возникающего при плохой погоде, помогут несколько способов, в числе которых достаточное употребление воды и умеренная физическая активность. Об этом kp.ru рассказал клинический психолог Артем Ступак.

По словам специалиста, при возникновении чувства сонливости следует выйти на прогулку на улице сразу после пробуждения. Тем, у кого нет возможности это сделать, рекомендуется открыть шторы. За один-два часа до сна важно приглушить освещение и отказаться от использования гаджетов.

Психолог подчеркнул, что избавиться от сонливости помогут 30 минут быстрой ходьбы в день. Также стоит заменить использование лифта подъемом по лестнице и выполнять небольшую разминку с утра. Кроме того, легкое обезвоживание «съедает» до 20% энергии, поэтому важно пить полтора-два литра чистой воды каждый день.

Не менее важно соблюдать режим сна. По словам эксперта, следует спать 7-8 часов, ложась отдыхать в одно и то же время, в том числе и в выходные. Также перед сном важно проветривать комнату.

«Наблюдайте за своим состоянием. Если постоянная усталость не проходит три-четыре недели и сопровождается стойко мрачным настроением — обратитесь к специалисту», — заключил психолог.

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов до этого предупреждал, что привычка постоянно откладывать будильник может перерасти в дезадаптивное поведение. При этом она не помогает лучше выспаться, а лишь приводит к недовольству собой и лишней трате времени. Справиться с ней можно, если приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время — желания доспать в таком случае не появится.

