Москвичам пообещали резкое потепление до +23 градусов

Синоптик Шувалов: снег в Москве растает к 1 мая, затем потеплеет до +23 градусов

Ненастная погода с дождями и снегом в столичном регионе продлится до пятницы. К 1 мая снег растает, после чего начнет теплеть, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первомай будет не снежным. Цифры про два сантиметра снега — это ночные осадки, которые выпадают только ночью в виде мокрого снега, а днем они растают. Поэтому 30 числа снег в Москве уйдет», — пообещал синоптик.

Быстрее всего, по его словам, снег сойдет в южных районах Московской области, в последнюю очередь – на севере, в том числе в Дмитрове, Клину, Сергиевом Посаде.

С 1 по 3 мая температура воздуха резко подскочит – уже к третьему числу ожидается от +16 до +18 градусов. причем осадки также прекратятся, с 1 по 7 мая дождей и снега не будет. В первый день месяца воздух прогреется до +8…+10 градусов, затем до +13, а потом потеплеет до +20…+23 градусов, заключил Шувалов.

