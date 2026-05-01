В Белгородской области из-за атаки БПЛА погибли два подростка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Волчья Александрвока погибли два подростка в результате атаки украинского дрона.
«Беспилотник ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал», - поделился Гладков.
Он добавил, что ребята скончались от полученных ранений на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким подростков.
27 апреля украинский дрон убил ехавшего на самокате мужчину. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
Беспилотный летательный аппарат целенаправленно атаковал ехавшего на самокате мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.
Также в хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю, ранив находившегося внутри человека. Пострадавший был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.
Ранее полковник МЧС и его супруга погибли при ударе украинского дрона.