В Белгородской области из-за атаки БПЛА погибли два подростка

Гладков: подростки 15 и 18 лет погибли в селе Волчья Александровка из-за БПЛА
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Волчья Александрвока погибли два подростка в результате атаки украинского дрона.

«Беспилотник ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал», - поделился Гладков.

Он добавил, что ребята скончались от полученных ранений на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким подростков.

27 апреля украинский дрон убил ехавшего на самокате мужчину. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Белгородской области.

Беспилотный летательный аппарат целенаправленно атаковал ехавшего на самокате мужчину. От полученных ранений он скончался на месте.

Также в хуторе Красиво Борисовского округа дрон ударил по легковому автомобилю, ранив находившегося внутри человека. Пострадавший был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.

Ранее полковник МЧС и его супруга погибли при ударе украинского дрона.

 
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
