В Славянске-на-Кубани загорелся детский сад

В Славянске-на-Кубани произошел пожар в частном доме и дестком саду

В Славянске-на-Кубани произошел пожар, в ходе которого огонь охватил частный дом на площади 200 квадратных метров и детский сад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает «Кубань 24».

В 16:11 мск пожар был локализован на общей площади 1000 квадратных метров, а в 16:24 мск спасатели ликвидировали открытое горение. По информации регионального МЧС, в настоящее время на месте работают 56 специалистов и 20 единиц техники.

В городском чате рассказали, что пожар начался в частном доме, а позже огонь перекинулся на крышу детского сада. Детей и сотрудников эвакуировали из учреждения. Пострадавших среди сотрудников и воспитанников нет.

Утром в чеверг сообщалось, что трое детей не выжили при пожаре в Красноярском крае. Трагедия произошла в поселке Дубинино в Шарыповском округе. По информации ведомства, мать троих мальчиков в возрасте одного года, трех и четырех лет вышла в магазин за продуктами, оставив их одних. В это время в квартире начался пожар. Глава семьи находился на работе.

Ранее россиянин уснул с включенным обогревателем и чуть не сжег весь дом.

 
