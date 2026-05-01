В Коми пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

МЧС Коми: в Усинске при посадке вертолета пострадали восемь человек

В Усинске республики Коми совершил жесткую посадку пассажирский вертолет. В результате пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Сегодня в службу спасения Усинска поступила информация о том, что при взлете с вертолетной площадки, завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т», — говорится в сообщении.

Всего на борту было 24 человека. Известно, что вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются, заключили в республиканском МЧС.

Официальных комментариев от властей и ведомств о происшествии на момент публикации нет.

Согласно информации Telegram-канала 112, из 24 находившихся на борту трое — члены экипажа. Всего за медицинской помощью обратились 10 человек.

По данным Telegram-канала Mash, чрезвычайное происшествие произошло на улице Кооперативная в Усинске. Как пишет канал, причиной случившегося послужила техническая неисправность. Mash выяснил, что вертолет якобы принадлежит авиапредприятию «Ельцовка».

