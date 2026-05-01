В Псковской области ввели ограничения связи из-за угрозы БПЛА

В Псковской области ограничили связь и интернет из-за дронов в соседних регионах
Связь и работа интернета ограничены в Псковской области в связи с фиксацией дронов в соседних регионах. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что все оперативные службы переведены в усиленный режим.

«Южные и восточные районы Псковской области — особое внимание!» — говорится в публикации.

18 апреля в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА и ограничена работа связи и интернета.

До этого в Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 мая над территорией России было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее в четырех российских аэропортах, включая Шереметьево, сняли ограничения.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
