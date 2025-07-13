В Петербурге пьяный мужчина избил священника палкой

В Петербурге мужчина напал на священника в церкви

В Калининском районе Петербурга задержан местный житель, избивший палкой священнослужителя в храме. Об этом сообщает Neva Today.

Инцидент произошел в храме на территории больницы по проспекту Мечникова. Мужчина напал на 60-летнего священника с палкой и несколько раз ударил его. Дебошира задержали очевидцы и удерживали до приезда полиции.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, 43-летний нападавший доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Московской области задержали мужчину по подозрению в краже из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево. Злоумышленник подошел к иконе и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. В ходе обыска сотрудники МВД изъяли у мужчины часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Петербурге неизвестный избил 70-летнюю работницу церковной лавки.