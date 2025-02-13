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В Подмосковье произошло нападение на храм

Mash: вооруженный мужчина напал на служительниц церкви в подмосковном Климовске
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Александр Кряжев/РИА Новости

Вооруженный палкой мужчина совершил нападение на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Об этом сообщает Mash.

«Преступник ударил женщин по голове, а затем забрал около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями. Потом разбил стекло на иконе и порвал плакаты с изображениями храмов и святых», — говорится в сообщении.

По данным источника, правоохранительные органы оперативно вычислили злоумышленника и задержали. Им оказался уроженец Свердловской области 35-летний Олег Т, который до этого был судим по статье «Угроза расправы или причинением тяжкого вреда здоровью».

Также Mash предоставил кадры с камер наблюдения в храме. На них видно, как мужчина угрожает одной из работниц церковной лавки, после чего срывает с ее головы платок. Следующая камера показывает, как злоумышленник дебоширит у двери храма, а потом избивает женщин палкой.

До этого в Канаде мужчина напал на священника с ножом, ворвавшись во время воскресной вечерней мессы в польско-украинском храме Святого Духа в Виннипеге. Священнослужителю удалось сбежать, он не пострадал.

Ранее мужчина устроил пожар в храме, заподозрив священников в использовании черной магии.

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