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Мужчина, напавший на служительниц церкви в Подмосковье, отправится на лечение

В Подмосковье мужчину, напавшего на служительниц церкви, отправят на лечение
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В Подмосковье мужчину, который напал на служительниц церкви и украл пожертвования, решили отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд вынес решение в отношении 35-летнего мужчины, который совершил преступления, предусмотренные уголовными статьями о хулиганстве и грабеже. Его отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Инцидент произошел в церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске и попал на видео. Мужчина напал на служительниц и избил их палкой, а также украл около трех тысяч рублей из ящика с пожертвованиями. Агрессор также угрожал женщинам и дебоширил у двери храма.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина избил священника палкой.

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