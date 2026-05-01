Рейс Southwind из Стамбула в Москву задержали почти на сутки

РИА Новости: самолет Southwind вылетел из Стамбула в Москву с задержкой 19 часов

Турецкая авиакомпания Southwind отправила рейс из Стамбула в Москву с задержкой почти на сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стамбульский аэропорт.

Первоначально вылет был запланирован на четверг в 19:55 по московскому времени.

«Рейс 2S83 вылетел из Стамбула в 14:27 по московскому времени, ожидаемое время прибытия в аэропорт «Шереметьево» — 18:00», — уточнили в аэропорту.

Авиакомпания не указала конкретные причины задержки, лишь отметила, что они связаны с проблемами на стороне аэропорта. При этом Telegram-канал Baza сообщает, что задержка вызвана неисправностью самолета Southwind Airlines.

До этого в министерстве транспорта России напомнили, что в случае задержки рейса авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. К таким услугам относятся обеспечение напитками и питанием, а также организация размещения в гостиницах.

Ранее в США рейс задержали из-за роя пчел на двигателе самолета.