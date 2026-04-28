Из-за непогоды в Москве отменили один рейс, еще пять задержаны

Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы в условиях непогоды в столичном регионе. Об этом сообщил Минтранс России.

В понедельник, 27 апреля, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский суммарно обслужили 178,6 тыс. пассажиров и 1244 рейса. С начала 28 апреля по состоянию на 14:00 по московскому времени обслужено 719 рейсов: 391 на вылет и 328 на прилет.

«По метеоусловиям отменен один рейс <...> Задержаны на время более двух часов пять рейсов», — сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, уходов самолетов на запасные аэродромы не было. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействовали дополнительный персонал. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

В Минтрансе напомнили, если рейс задерживают, авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. В них входят предоставление напитков, питания и организация размещения в гостинице. Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле ведомства, Росавиации и Ространснадзора. Отдельно специалисты разбираются в ситуации с многочасовыми задержками рейсов авиакомпанией «Победа».

Ранее пассажиры авиакомпании «Победа» столкнулись с задержками рейсов в Шереметьево более чем на 15 часов.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
