Появилось фото с места жесткой посадки вертолета в Коми

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, на которой запечатлено место жесткой посадки вертолета в Усинске республики Коми.

По информации ведомства, инцидент произошел около 15:45. По факту случившегося проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Всего на борту было 24 человека. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Согласно данным Telegram-канала 112, из 24 находившихся на борту трое — члены экипажа. Всего за медицинской помощью обратились 10 человек.

Как написал Telegram-канала Mash, ЧП произошло на улице Кооперативной в Усинске. В публикации канала говорится, что причиной случившегося послужила техническая неисправность.

До этого в Амурской области разбился вертолет Robinson, на борту которого вместе с пилотом находились две женщины.

Ранее в Дагестане потерпел крушение вертолет.

 
