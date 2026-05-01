Стало известно, как сработала охрана губернатора Паслера при попытке прорваться к нему

РИА Новости: охрана Паслера сработала четко при попытке прорваться к нему

Охрана губернатора Свердловской области Дениса Паслера сработала четко при попытке неизвестного прорваться к нему. Об этом заявила РИА Новости координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Грехова.

«Я рядом была с Денисом Паслером. Подошла поздороваться, мы учились в одном институте, год разница. Охрана сработала четко, Денис даже после продолжил спокойно фотографироваться и потом ушел с охраной», — поделилась Грехова.

Инцидент произошел в Екатеринбурге во время первомайской демонстрации, когда Паслер фотографировался с горожанами. В этот момент подбежал неизвестный и попытался прорваться к главе региона.

Агрессивного человека тут же скрутила охрана. Сам губернатор не подал вида и, когда закончил фотографироваться, проследовал на митинг. Позже в департаменте информационной политики правительства Свердловской области местным журналистам рассказали, что мужчину передали правоохранителям. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мужчину отдали под суд за хулиганскую выходку в аэропорту Сургута.