В Лондоне мужчина с ножом напал на членов еврейской общины

В Лондоне мужчина с ножом ранил двух членов еврейской общины в районе Голдерс-Грин. Об этом сообщает Sky News.

По информации еврейской охранной организации «Шомрим», злоумышленник бежал по улице и пытался ударить ножом местных жителей, пострадали два человека. Его задержали сотрудники организации, после чего прибыла полиция и применила в отношении подозреваемого электрошокер. Оба пострадавших — евреи, проживающие в Лондоне.

Мэр города Садик Хан назвал нападение отвратительным и заявил, что в обществе не должно быть места антисемитизму.

«Полиция Лондона усилила патрулирование в этом районе», — сообщил мэр.

Это не первое антисемитское нападение в Голдерс-Грине за последние месяцы. В марте там поджигали автомобили скорой помощи, принадлежащие еврейской общине.

В ночь на 19 апреля похожий инцидент произошел в лондонском районе Харроу. Неизвестные разбили окно в синагоге и забросили туда коктейль Молотова. Патрулировавшие район полицейские заметили это, никто не пострадал, серьезных разрушений здание не получило.

Ранее пять человек пострадали при нападении с ножом на юге Лондона.