Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне

Нападение с ножом на двух прохожих на севере Лондона, в районе преимущественного проживания еврейского сообщества, совершил британский гражданин, родившийся в Сомали. Об этом сообщает The Daily Mirror.

В публикации отмечается, что во время нападения пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 76 лет. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

По данным полиции, подозреваемый утром 29 апреля вступил в стычку с жителем одной из квартир на юго-востоке Лондона. Позднее этот же мужчина начал нападать на людей в районе Голдерс-Грин на севере города, а позднее был обезврежен полицейскими электрошокером.

Издание отмечает, что ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка Ashab al-Yamin, также известная как Islamic Movement of the People of the Right Hand.

До этого сообщалось, что в Лондоне мужчина с ножом ранил двух членов еврейской общины в районе Голдерс-Грин.

В ночь на 19 апреля похожий инцидент произошел в лондонском районе Харроу. Неизвестные разбили окно в синагоге и забросили туда коктейль Молотова. Патрулировавшие район полицейские заметили это, никто не пострадал, серьезных разрушений здание не получило.

