Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне

Теракт в еврейском квартале Лондона совершил родившийся в Сомали британец
Alastair Grant/AP

Нападение с ножом на двух прохожих на севере Лондона, в районе преимущественного проживания еврейского сообщества, совершил британский гражданин, родившийся в Сомали. Об этом сообщает The Daily Mirror.

В публикации отмечается, что во время нападения пострадали двое мужчин в возрасте 34 и 76 лет. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

По данным полиции, подозреваемый утром 29 апреля вступил в стычку с жителем одной из квартир на юго-востоке Лондона. Позднее этот же мужчина начал нападать на людей в районе Голдерс-Грин на севере города, а позднее был обезврежен полицейскими электрошокером.

Издание отмечает, что ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка Ashab al-Yamin, также известная как Islamic Movement of the People of the Right Hand. 

До этого сообщалось, что в Лондоне мужчина с ножом ранил двух членов еврейской общины в районе Голдерс-Грин.

В ночь на 19 апреля похожий инцидент произошел в лондонском районе Харроу. Неизвестные разбили окно в синагоге и забросили туда коктейль Молотова. Патрулировавшие район полицейские заметили это, никто не пострадал, серьезных разрушений здание не получило.

Ранее пять человек пострадали при нападении с ножом на юге Лондона.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
