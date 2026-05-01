В четырех российских аэропортах, включая Шереметьево, сняли ограничения

Ограничения на использование воздушного пространства сняли в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний», — говорится в заявлении.

Федеральная служба воздушного транспорта (Росавиация) в Telegram-канале также сообщила, что московский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов в штатном режиме. Кроме того, временные ограничения были сняты еще в трех аэропортах — Грабцево в Калуге, Пашковском в Краснодаре и в Геленджике.

Аэропорт Шереметьево изменил режим работы утром 1 мая. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что из-за введения плана «Ковер» прием и отправка самолетов осуществлялись по согласованию с профильными органами. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов и призвали быть готовыми к более длительному ожиданию.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, который могут ввести по разным причинам. Среди них — внезапное изменение погодных условий и угрозы атаки беспилотников.

Как заявили в министерстве обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 141 украинский дрон. В том числе атаки отразили в столичном регионе, Краснодарском крае и Калужской области.

Ранее пассажирский самолет не смог покинуть Сочи из-за угрозы атаки беспилотников.