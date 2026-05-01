На Украине пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с автокраном

Во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с автокраном

Поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов, столкнувшись с автокраном. Об этом сообщает украинское информагентство «УНИАН».

Авария произошла во Львовской области возле села Любинцы. По информации СМИ, машинист и водитель автокрана не выжили, помощник машиниста остался жив, но получил тяжелые травмы.

Данные о пострадавших не приводятся, на месте работают медики и сотрудники экстренных служб.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что на рельсах разбросаны обломки автокрана, а у локомотива полностью смята кабина.

В «Укржелдор» позднее сообщили, что авария на железнодорожном переезде произошла «из-за игнорирования правил дорожного движения». Ведомство уточнило, что помощник машиниста и водитель автокрана госпитализированы, машинист получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажиры не пострадали.

