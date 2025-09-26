Поезд с бензином столкнулся с фурой под Смоленском. Вагоны в огне, водитель погиб

Анохин: под Смоленском после столкновения с фурой загорелись 16 вагонов поезда

Грузовой поезд и фура столкнулись на железнодорожном переезде в Смоленской области. Водитель большегрузного автомобиля погиб, машинист и его помощник получили травмы. В результате ДТП 16 вагонов опрокинулись и загорелись, в 12 из них перевозился бензин. Пожарным уже удалось локализовать пожар. Рядом с местом ДТП развернули экологический пост, специалисты берут пробы воды и воздуха. Дорожная авария стала причиной отмены нескольких поездов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Смоленской области в районе станции Рыжиково Руднянского округа на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 7:26 (мск) между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Машинист и его помощник получили травмы средней степени тяжести, они отказались от госпитализации. Водитель фуры погиб.

В результате происшествия с рельсов сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар на площади 400 квадратных метров и не допустить распространения огня.

По информации ТАСС, огонь от горящих цистерн с ГСМ угрожал вагонам с пиломатериалами. Пожарные проливали их водой, чтобы не допустить перехода огня.

На месте работают более 100 специалистов и 34 единицы техники. Кроме того, на место происшествия были направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Уцелевшие вагоны отцепили и отправили на соседнюю станцию. После ликвидации возгорания железнодорожники приступят к восстановительным работам.

Для координации действий по ликвидации последствий ДТП создали оперативный штаб. Сотрудники экологической лаборатории МЖД развернули экологический пост, берут пробы воды и воздуха. Начаты мероприятия для недопущения загрязнения окружающей среды.

Чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, установили боновые ограждения.

Это могла быть диверсия?

Следователи рассматривают диверсию как одну из возможных причин столкновения большегруза с поездом.

По данным Baza, во время допроса члены локомотивной бригады рассказали, что фура целенаправленно выехала на оборудованный светофором переезд прямо перед составом.

Поезд регулярно в одно и то же время перевозил топливо, поэтому рассчитать, в какое время состав появится на переезде, было не сложно.

Правоохранители восстанавливают полный маршрут передвижения водителя грузовика, его точку выезда, опрашивают знакомых водителя.

Реакция СК и прокуратуры

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по факту ДТП возбудило уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователи и криминалисты организовали осмотр места происшествия, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Кроме того, на происшествие отреагировала Смоленская транспортная прокуратура. Ведомство проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Последствия ДТП

Дорожная авария стала причиной отмены утренних и вечерних поездов Смоленск — Заольша (Белоруссия) — Смоленск. Для пассажиров вечерних рейсов поездов между Смоленском и Заольшей организовали автобусы. Они будут курсировать между Смоленском и Заольшей по расписанию поездов и делать остановки на всех станциях, расположенных по маршруту.

Белорусская железная дорога (БЖД) уточнила, что движение четырех поездов из Смоленска до станции Заольша в Витебской области Белоруссии и обратно отменили. Также БЖД направила в Смоленскую область аварийно-спасательный и восстановительный поезда, чтобы устранить последствия аварии.

Губернатор Василий Анохин добавил, что автомобильное движение в сторону Рудни ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути движения.