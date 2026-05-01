Названа причина ЧП с поездом во Львовской области Украины

Поезд столкнулся с автокраном во Львовской области Украины из-за нарушения ПДД
Столкновение поезда и автокрана во Львовской области Украины произошло из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба «Украинской железной дороги» (УЖД).

В заявлении уточняется, что водитель автокрана выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Расстояние между поездом и автокраном оказалось недостаточным для того, чтобы избежать аварии.

По данным УЖД, машинист поезда получил несовместимые с жизнью травмы. Его помощника госпитализировали с тяжелыми повреждениями. Также в больницу доставили водителя автокрана.

«Машинист — ветеран, который вернулся с фронта и снова вышел на работу», — подчеркивается в публикации.

Одним из первых о ЧП во Львовской области сообщило украинское информационное агентство «УНИАН». Журналисты рассказали, что следовавший из Киева в Ужгород поезд сошел с рельсов после столкновения с автокраном. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи. Как пишет «Киев инфо», авария произошла в районе села Любинцы.

Ранее в Индонезии поезд дальнего следования протаранил электричку.

 
Теперь вы знаете
От временных браков до бомбы на стачке рабочих: 20 неожиданных фактов о 1 мая
