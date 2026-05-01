В Тульской области нашли пропавшую 7-летнюю девочку

В Тульской области сотрудники полиции нашли пропавшую семилетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт.

Девочку нашли сотрудники полиции Щекинского района. По данным отряда, ребенок был обнаружен у подруги. Угроз для ее здоровья нет. После осмотра врачами ребенка вернули отцу.

В «ЛизаАлерт» уточнили, что с момента исчезновения прошло более 12 часов.

В поисках участвовали добровольцы из Тульской, Орловской и Калужской областей. В отряде поблагодарили всех, кто был задействован в операции, включая правоохранительные органы, местных жителей и администрацию Советского района, которая предоставила площадку для штаба поиска.

До этого в Краснодарском крае пропала 11-летняя школьница — она пошла гулять с друзьями и не вернулась домой. Ее нашли спустя пять дней, но девочка не подавала признаков жизни. По подозрению в расправе над ребенком задержали местного жителя, который, по данным следствия, встретил ее и посадил в свою машину.

Ранее в Самарской области пропала трехлетняя девочка.