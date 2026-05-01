Российские дипломаты в Париже столкнулись с проблемой оплаты топлива

Посольству России в Париже заблокировали банковские карты для оплаты топлива, это нарушающий Венскую конвенцию прецедент. Об этом РИА Новости заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Он отметил, что проблемы со счетами — это практически перманентная история.

«Например, сейчас с подачи, правда, не французского, а бельгийского банка, нам – посольству – заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз», — рассказал дипломат.

По словам Мешкова, данное решение является существенным ударом с учетом крайне высоких цен на топливо в ЕС. Он добавил, что прецедент возник на этой неделе, с момента начала российско-украинского конфликта подобной проблемы до текущего момента не возникало.

