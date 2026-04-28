Дмитриев призвал европейскую страну обратиться к России за топливом

Швеции из-за возможного дефицита авиационного топлива нужно обратиться к России. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Искупите свою вину и попросите у России авиационное топливо», — говорится в публикации.

28 апреля агентство Reuters со ссылкой на шведского министра энергетики Эббу Буш заявило, что власти страны выпустили раннее предупреждение о возможном дефиците авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

При этом в настоящее время его хватает. Буш не уточнила, когда могут возникнуть проблемы.

По словам министра, в Швеции и в странах Северной Европы есть значительные мощности по переработке, которые используют нефть Северного моря. Даже несмотря на усиление конкуренции и, как следствие, рост цен, на поставки это пока заметно не повлияло.

