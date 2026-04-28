Дмитриев призвал европейскую страну обратиться к России за топливом

Швеции из-за возможного дефицита авиационного топлива нужно обратиться к России. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Искупите свою вину и попросите у России авиационное топливо», — говорится в публикации.

28 апреля агентство Reuters со ссылкой на шведского министра энергетики Эббу Буш заявило, что власти страны выпустили раннее предупреждение о возможном дефиците авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке.

При этом в настоящее время его хватает. Буш не уточнила, когда могут возникнуть проблемы.

По словам министра, в Швеции и в странах Северной Европы есть значительные мощности по переработке, которые используют нефть Северного моря. Даже несмотря на усиление конкуренции и, как следствие, рост цен, на поставки это пока заметно не повлияло.

Ранее Новак назвал сроки восстановления рынка нефти после открытия Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
