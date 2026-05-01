Под завалами в шахте на Колыме оказались восемь человек

На Колыме под завалами на угольном разрезе оказались четверо иностранцев

Под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области находятся восемь человек, среди них четверо граждане другого государства, двое жителей Колымы, еще два человека - вахтовые работники из других регионов России. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Сергей Носов.

По его словам, специалисты ведут разбор завала осторожно, руководство предприятия принимает все меры.

«В том числе работает, уже работает, как мне доложили, с семьями восьми пострадавших», — добавил Носов.

Угольный рудник Кадыкчанский обрушился в Магаданской области — под завалами могут находиться до восьми шахтеров. СМИ сообщили, что горняки оказались в ловушке после того, как в месте выработки рухнули стены. Генеральный директор Кадыкчанского угольного разреза Александр Нестерович уточнил, что причиной стал сход селя из-за оттайки вечной мерзлоты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

