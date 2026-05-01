В Минопросвещения поддержали запрет на досмотр участников ЕГЭ

Минпросвещения: охранники не должны прикасаться к участникам ЕГЭ и их вещам

Минпросвещения поддержало установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам.

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена. В частности, речь идет об обсуждаемом запрете досмотра учеников школ перед сдачей ЕГЭ-2026», — говорится в сообщении ведомства.

30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что делать, если ребенка не пустили к экзамену из-за отказа сдать запрещенную вещь, он и его родители вправе обратиться в конфликтную комиссию.

Парламентарий обратил внимание, что многое зависит от того, что «звенит»: телефон и наушники надо сдать, но если речь о каком-то медицинском приборе, то он остается при ребенке.

