Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Минопросвещения поддержали запрет на досмотр участников ЕГЭ

Минпросвещения: охранники не должны прикасаться к участникам ЕГЭ и их вещам
Алексей Майшев/РИА Новости

Минпросвещения поддержало установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам госэкзамена и их вещам.

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников единого государственного экзамена. В частности, речь идет об обсуждаемом запрете досмотра учеников школ перед сдачей ЕГЭ-2026», — говорится в сообщении ведомства.

30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал, что делать, если ребенка не пустили к экзамену из-за отказа сдать запрещенную вещь, он и его родители вправе обратиться в конфликтную комиссию.

Парламентарий обратил внимание, что многое зависит от того, что «звенит»: телефон и наушники надо сдать, но если речь о каком-то медицинском приборе, то он остается при ребенке.

Ранее в Госдуме призвали гарантировать выпускникам бесплатных психологов к ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
