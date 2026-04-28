В Госдуме призвали гарантировать выпускникам бесплатных психологов к ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили закрепить за школьниками право на бесплатные консультации психолога перед ЕГЭ. Их обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении РИА Новости.

Инициатива предусматривает как минимум одну индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости — дополнительную встречу для родителей или цикл групповых занятий по стрессоустойчивости. Помощь предлагают оказывать через школьных психологов, ППМС-центры, региональные горячие линии и другие госслужбы.

«Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период», — говорится в документе.

Бесплатная психологическая помощь в образовании по закону и так предоставляется бесплатно, но она нацелена на детей с трудностями в учебе, развитии и адаптации. Авторы инициативы уверены, что предложенная мера позволит снизить уровень стресса у выпускников, сделает поддержку равной для всех семей, сократит траты на платные психологические консультации и унифицирует разрозненные практики психологической поддержки школьников в разных регионах РФ.

