В Подмосковье загорелся склад

МЧС: в Подмосковье на 1,5 тыс. кв. м горит склад

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров возник в строительном здании в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В публикации отмечается, что возгорание произошло по адресу: Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 8.

«К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания на площади 1 500 кв. м», — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что из горящего здания были эвакуированы люди, по предварительной информации, пострадавших нет.

28 апреля крупный пожар произошел на складе в городе Щекино в Тульской области. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров, рассказали в МЧС. В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание находится на улице Пирогова. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Московской области вспыхнули склады научно-технического испытательного центра.